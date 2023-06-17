السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بجامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة قناة السويس.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات الهامة يأتي على رأسها قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لكافة الشهادات، إجراء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتأكيد على إلغاء اختبارات القدرات لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم).

 

وأوضح عبد الخالق، أن الدكتور أيمن عاشور وجه بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والبدء مبكرًا في إعلان نتائج الامتحانات للطلاب خاصة طلاب السنوات النهائية، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات، مشيداً بإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023.

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدكتور أيمن عاشور أكد  أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي للاستفادة من طاقات الشباب وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

كما استعرض المجلس تقريرا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) بما يحقق رؤية مصر 2030.

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