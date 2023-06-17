وزير الخارجية السعودى يؤكد أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمى

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية.

جاءت تصريحات الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في طهران، اليوم السبت.

وزير الخارجية السعودي: مباحثات اليوم اتسمت بالإيجابية والوضوح

وقال بن فرحان إن مباحثات اليوم اتسمت بالإيجابية والوضوح، مؤكدًا العمل حاليًا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين.

ووجه بن فيصل الشكر والتقدير للخارجية والحكومة الإيرانية للتسهيلات المقدمة لعودة البعثات السعودية، مؤكدًا أن العلاقة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وتابع وزير الخارجية السعودي "نتطلع إلى أن تنعكس عودة العلاقات إيجابيًا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم، مؤكدًا أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".

وأكد بن فرحان، أنه يتطلع للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونقل دعوة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان له لزيارة المملكة.

نأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع إيران علي المنطقة والعالم

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن أمله في أن تنعكس عودة العلاقات مع إيران على المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المباحثات مع نظيره الإيراني في طهران اتسمت بالإيجابية والوضوح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في طهران، وذلك ضمن أول زيارة يجريها مسئول سعودي لإيران منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين والمقطوعة منذ عام 2016.

وقال وزير الخارجية السعودي إنه أكد خلال لقاء نظيره الإيراني ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مشيرًا إلى أن إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل.

من جهته قال وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان إنه بحث مع وزير الخارجية السعودي قضايا إقليمية ودولية.

وأضاف أن المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناول التعاون في مجالات عدة، من بينها العلاقات الاقتصادية.