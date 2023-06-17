السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح الأغنية الدعائية لفيلم "بيت الروبى" (فيديو)

اغنية سمع هس فيلم
اغنية سمع هس فيلم بيت الروبي

طرحت شركة سينرجي فيلمز المنتجة لفيلم "بيت الروبي" الذي يخوض بطولته النجمان كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز، الأغنية الدعائية الرسمية للعمل منذ قليل بعنوان "سمع هس".

وأغنية "سمع هس" غناء مشترك بين المطرب محمود العسيلي والنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهي من كلمات فليبينو وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وميكس وماستر عمار خاطر، ومن المقرر طرح الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائي يوم 21 من شهر يونيو الجاري على أن يستمر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

 

يشارك في بطولة فيلم "بيت الروبى" بجانب كريم عبد العزيز كل من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدان للتعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، و هو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم بيت الروبى وبي بيت الروبي العسيلي أغنية الع بيت روبي

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