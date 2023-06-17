موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط وخطوات التقديم في المدارس الحكومية 2023

يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات عن رابط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣، خاصة قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

وكانت المديريات التعليمية، أصدرت تعليمات بشأن تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس للعام الدراسي الجديد، والتي من أبرزها أن التقديم متاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى نهاية يونيو الجاري.

وتتضمن التعليمات أيضاً، أن التقديم يبدأ من 6 سنوات حتى 9 وهو السن الإلزامي، بالإضافة إلى منع جمع أي طوابع بريد من أولياء الأمور على ملفات الالتحاق بجميع مراحل التعليم بالمدارس التابعة لإدارتهم.

ويستمر التقديم للصف الأول الابتدائي، في جميع المدارس الحكومية منها والمدارس الرسمية والمدارس الرسمية الخاصة، فى الأول من يونيو الجاري، وحتى نهاية يونيو الحالي، للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

رابط تقديم المدارس الحكومية 2023:

الدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي (من هنا).

دخول ولى الأمر بالرقم القومي وكلمة المرور وإتباع خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي، في حالة امتلاكه حسابا على الموقع.

في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع، نقوم باختيار إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة:

كتابة الاسم بالكامل.

الرقم القومى لولى الامر / الواصى.

المحافظة (محل الميلاد).

تاريخ الميلاد.

تحديد صاحب الحساب (ذكر / أنثي).

اختيار حفظ واستمرار.

إدخال بيانات محل الإقامة والتواصل: (المحافظة - القسم/المركز - العنوان بالتفصيل - رقم الهاتف - رقم الهاتف 2 اختياري).

إنشاء كلمة المرور.

بعد تسجيل واتباع الخطوات السابقة في تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا، يتم متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع.

بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب، يتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي.

أخيرًا متابعة ولى الأمر موقف تسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة.

شروط تقديم المدارس الحكومية ٢٠٢٣:

- يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

- لا يقل عن أربع سنوات، في حالة التقدم لمرحلة رياض الأطفال.

- وفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، يتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وذلك طبقا للكثافة بها.

ضرورة تجهيز ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، على حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

في حالة الطلاق تقدم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم، بالإضافة إلى تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس ٢٠٢٣:

- إحضار شهادة ميلاد الطالب حديثة، و2 نسخة منها.

- 1 صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية.

- في حال وفاة الأب يجب تقديم صورة من شهادة الوفاة.

- إحضار 8 صور للطالب مقاس 4*6.

- إحضار وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

- تقديم البطاقة الصحية للطالب.

- إحضار ملف التقديم.

- إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

ويمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة، عقب إعلان نتيجة تقديم الطلب لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.