توفير جهاز لعلاج مرضى تشوهات العظام بمستشفى عين شمس التخصصى

وفر مستشفى عين شمس التخصصي جهاز TL-HEX لعلاج مرضي تشوهات العظام وعلاج الكسور الصعبة، فى إطار التطورات التى تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى أن توفير الجهاز يأتى انطلاقاً من توصيات مؤتمر الجامعة الأخير بإدخال أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وحرصاً من إدارة مستشفى عين شمس التخصصى علي توفير أحدث أساليب العلاج الطبي الآمن للمرضى.

وأضاف أن الجهاز يعد أحدث تطور في أجهزة مثبتات الخارجية، ومن أهم مميزاته خفة الوزن وصغر الحجم مما يزيد من سهولة إعادة تأهيل وتحسين حركة المريض بعد العملية، كما يعتمد الجهاز على برنامج كمبيوتر دقيق لتحديد درجة تصليح التشوه والإصلاح التدريجي له بطريقة واضحة وسهلة، ما يضمن الإصلاح الدقيق للتشوه مهما كانت درجة تعقيده.

وأشار الدكتور هيثم عبدالعظيم نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى وأستاذ العظام، إلى أن هذا التخصص يعد من التخصصات الدقيقة في جراحة العظام، ولذلك حرص المستشفى على توفير أهم عناصر العلاج المتكامل من توفير أطباء ذوي خبرة عالية وأحدث أجهزة بأجود الخامات وأحدثها.

ويفخر مستشفي عين شمس التخصصي بوجود نخبة من أساتذة جراحة العظام من أصحاب الخبرة الطويلة في إصلاح تشوهات العظام في الأطفال والبالغين.