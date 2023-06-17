السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توفير جهاز لعلاج مرضى تشوهات العظام بمستشفى عين شمس التخصصى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وفر مستشفى عين شمس التخصصي جهاز TL-HEX لعلاج مرضي تشوهات العظام وعلاج الكسور الصعبة، فى إطار التطورات التى تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى أن توفير الجهاز يأتى انطلاقاً من توصيات مؤتمر الجامعة الأخير بإدخال أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وحرصاً من إدارة مستشفى عين شمس التخصصى علي توفير أحدث أساليب العلاج الطبي الآمن للمرضى.

وأضاف أن الجهاز يعد أحدث تطور في أجهزة مثبتات الخارجية، ومن أهم مميزاته خفة الوزن وصغر الحجم مما يزيد من سهولة إعادة تأهيل وتحسين حركة المريض بعد العملية، كما يعتمد الجهاز على برنامج كمبيوتر دقيق لتحديد درجة تصليح التشوه والإصلاح التدريجي له بطريقة واضحة وسهلة، ما يضمن الإصلاح الدقيق للتشوه مهما كانت درجة تعقيده.

وأشار الدكتور هيثم عبدالعظيم نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى وأستاذ العظام، إلى أن هذا التخصص يعد من التخصصات الدقيقة في جراحة العظام، ولذلك حرص المستشفى على توفير أهم عناصر العلاج المتكامل من توفير أطباء ذوي خبرة عالية وأحدث أجهزة بأجود الخامات وأحدثها.

ويفخر مستشفي عين شمس التخصصي بوجود نخبة من أساتذة جراحة العظام من أصحاب الخبرة الطويلة في إصلاح تشوهات العظام في الأطفال والبالغين.

إدارة المستشفيات الجامعية التخصصات الدقيقة الخارجية الدكتور محمود المتيني الص الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

أهم العوائد الاقتصادية لمصر من إقامة المنطقة الصناعية الروسية

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

سوهاج تودع أول فوج حجاج لأداء مناسك الحج

رئيس البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة: نعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج

الثانوية العامة| إجابات كتاب الامتحان عربي مراجعة نهائية 2023

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟