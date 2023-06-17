شكرى يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.. غدًا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية.

ويعقد وزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية جلسة مباحثات ثنائية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

ويناقش شكري وبوريل التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.