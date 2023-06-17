مدبولى وشكرى يصلان سان بطرسبرج ضمن "المبادرة الإفريقية" لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ظهر اليوم السبت، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء كل من: جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات، أمس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.