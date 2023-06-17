السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تستعيد بلدة أخرى بإقليم دونيتسك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

نجحت القوات الأوكرانية، في استعادة بلدة أخرى بإقليم دونيتسك، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك معارك صعبة تتواصل في محور باخموت وماريانكا ولوجانسك جنوب شرقي البلاد.

ومن جانبها، أكدت روسيا، أنها صدت هجومًا شن بمسيّرات أوكرانية واستهدف مصفاة نفطية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا.

وكتب حاكم منطقة بريانسك عبر تليجرام: "الدفاعات الجوية الروسية في منطقة نوفوزيبكوف صدت خلال الليل هجومًا للقوات الأوكرانية على مصفاة دروجبا النفطية بفضل مهنية عسكريينا دمرت ثلاث مسيّرات".

أوكرانيا روسيا اقليم دونيتسك القاهرة الإخبارية باخموت

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