تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا للإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 بالمنيا، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيزه لعرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاعتماده رسميا وإعلانه.

وأوضح حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا في تصريح خاص لـ "الدستور"أن مديرية التربية والتعليم تقوم حاليا بالانتهاء من تجهيز تنسيق الثانوية العامة 2024 حيث سيتم عرضه صباح غدا الأحد علي محافظ المنيا لاعتماده والإعلان عنه رسميا.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنيا

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن المديرية قامت بإجراء الإحصائيات بالمجاميع بالنتيجة والتي اعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بداية شهر يونيو الجاري بنسبة 74. 29 % لتجهيز والانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2024

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 بداية شهر يونيو الجاري ، حيث بلغت نسبة النجاح 74.39 %، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس قطاع النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

ومن جانبه، هنأ محافظ المنيا الطلاب والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ومؤكدًا على حرص الدولة واهتمامها بالمنظومة التعليمية وأن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة سبل وأشكال الدعم لرفع مستوى العملية التعليمية ورفع كفاءة القائمين عليها مع الاهتمام برعاية الطلاب والطالبات المتفوقين من خلال تحفيزهم لاستمرار تفوقهم خلال المراحل التعليمية المقبلة وتحقيق أحلامهم وحتى يصبحوا قدوة لغيرهم من الطلاب يحتذون بهم.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بالمنيا بإعلان أسماء الأوائل بالقطاعات الثلاثة (شمال ووسط وجنوب).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الشهادة الاعدادية الذين تقدموا للامتحان 91 ألف و247 طالب وطالبة حضر منهم 87 ألف و905 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 65 ألف و309 طالب وطالبة.