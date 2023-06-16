تنسيق ثانوي صنايع بعد الإعدادية 2023|2024 محافظة القاهرة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق ثانوى صنايع محافظة 2023 القاهرة

حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن التنسيق الرسمي لمدارس الصنايع 2023 ومازال الأمر متروك للتحديد وفقا لعدد الناجحين ومتوسط الدرجات وعدد المدارس المتاحة ولكن يمكن التنبؤ به من خلال معرفة تنسيق العام الماضي حيث أن لا تنسيق دائمًا يختلف درجة أو اثنين عن العام الذي يسبقه حيث يرتفع درجة أو اثنين أو ينخفض عن تنسيق العام الماضى درجة أو اثنين وكان كالتالي:

مدرسة العباسية الكهربية: 225 درجة.

مدرسة الرضوانية الصناعية: 200 درجة.

مدرسة السادات الصناعية: 190 درجة.

مدرسة السلام الكهربية: 210 درجة.

مدرسة بنبا قادن الصناعية: 190 درجة.

مدرسة الشعراني الصناعية: 190 درجة.

مدرسة غمرة الصناعية: 180 درجة.

مدرسة شبرا الميكانيكية: 195 درجة.

مدرسة الشهيد اللواء ماجد أحمد إبراهيم: 190 درجة.

مدرسة العباسية الميكانيكية: 195 درجة.

مدرسة أحمد عرابي الصناعية: 190 درجة.

مدرسة المرج الثانوية الصناعية: 200 درجة.

مدرسة النهضة الميكانيكية: 190 درجة.

مدرسة عابدين الصناعية: 195 درجة.

مدرسة الشهيد محمود رأفت محمد أحمد: 180 درجة.

مدرسة الأهرام الثانوية الصناعية: 200 درجة.

مدرسة أحمد ماهر الصناعية: 180 درجة.

مدرسة العباسية الثانوية الزخرفية: 180 درجة.

مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بنين: 185 درجة.

مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي: 190 درجة.

مدرسة مكارم الأخلاق المعمارية: 180 درجة.

مدرسة منشأة ناصر المعمارية: 185 درجة.

مدرسة السلام المعمارية: 185 درجة.

مدرسة دار السلام المعمارية: 200 درجة.

مدرسة حلوان الميكانيكية: 200 درجة.

مدرسة عين حلوان الصناعية: 185 درجة.

مدرسة 15 مايو الصناعية: 180 درجة.

مدرسة نهضة مصر المعمارية: 195 درجة

والحد الأدنى للقبول في مدارس الخدمات، فإنه يتطلب 170 درجة في الشعب الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات، و145 درجة في باقي الشعب، أما للفصول المهنية في كهرباء مصر، فالحد الأدنى هو 240 درجة، والفصول المهنية الأخرى هو 170 درجة كما كان العام الماضي.