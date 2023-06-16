أكد حمدي محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا يتم تجهيزه حاليا، حيث سيتم الإعلان عنه خلال أول الأسبوع.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تنسيق الثانوية العامة 2024 جاري العمل فيه حاليًا حيث يتم عمل الإحصائيات من النتيجة التي اعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بداية الشهر الجاري حيث بلغت نسبة النجاح 74.29%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا سيتم الانتهاء منه غدًا السبت وسيتم عرضه صباح يوم الأحد القادم على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاعتماده والإعلان عنه بعد ذلك.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

أكد المحافظ، على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

يذكر أن إن إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29%.