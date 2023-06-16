الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

حمدي محمود
حمدي محمود

أكد حمدي محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا يتم تجهيزه حاليا، حيث سيتم الإعلان عنه خلال أول الأسبوع. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تنسيق الثانوية العامة 2024 جاري العمل فيه حاليًا حيث يتم عمل الإحصائيات من النتيجة التي اعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بداية الشهر الجاري حيث بلغت نسبة النجاح 74.29%.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا سيتم الانتهاء منه غدًا السبت وسيتم عرضه صباح يوم الأحد القادم على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاعتماده والإعلان عنه بعد ذلك.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

أكد المحافظ، على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

يذكر أن إن إجمالي عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29%.

الثانوية تنسيق الثانوية العامة المنيا تنسيق الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة الشهادة الاعدادية

الأكثر قراءة

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية فى كفر الزيات

ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار الغردقة الدولى

قريبًا صدور "الدبلوماسى.. حكايات على أرض مصر" لهالة أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق