السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالقوي" يكشف أبرز الموضوعات المطروحة على طاولة الحوار الوطني غدًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهم النقاط المطروحة لتذليل النقاط أمام العمل الأهلي، والمقرر مناقشتها غدًا، في الأسبوع الرابع للحوار الوطني.

وأضاف “عبدالقوي”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن العمل الأهلي يشهد حاليا طفرة غير مسبوقة، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، من خلال اتخاذه العديد من القرارات، وبينها وقف العمل بقانون 70 لسنة 2017، وفتح حوار مجتمعي صدر عنه قانون جديد.

ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمكّن من تدبير 14 مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا خلال 9أشهر.

وحول جلسات الحوار الوطني، أكد أنه ستناقش غدا الأحد بعض المعوقات التي تواجه العمل الأهلي، حتى يصل إلى الدور الذي تأهله الدولة من هذه الكيانات، مشددا على أن العمل الأهلي يعتبر شريكا مهما في مثلث التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع:"سنناقش غدا المزايا والإعفاءات التي من الممكن أن يحصل عليها العمل الأهلي، خاصة وأن القانون يعامل مقرات الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي معاملة المنازل وليس مقرا تجارية لما تقدمه من خدمات".

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