"تضامن سوهاج" تشارك في توزيع لحوم على 1400 أسرة من الأولى بالرعاية

أشرفت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، برئاسة الدكتور رأفت السمان، على توزيع إحدى الجمعيات الأهلية 2800 كيلو لحوم على 1400 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى “كوم اشقاو” و"أم دومة" بمركز طما، و"البورة" و"بني منصور" و"السمطا" و"أولاد عليو" و"الحجز" و"الحرجة قبلي" و"بني حميل" بمركز البلينا.

وأكد السمان أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة سوهاج.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان تحديد الحالات المستفيدة، جرى وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، وأن عملية التوزيع جاءت من خلال لجان من الجمعيات الأهلية، بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.

وأكد شعبان بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.