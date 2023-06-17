المشدد 15 سنة لعامل و10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، المتهم “ن.س.ر” بالسجن المشدد 15 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص، كما عاقبت المتهمة "ل.م.ف" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في الشابو بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.