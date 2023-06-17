أستاذ اقتصاد: تتحدث عن جهود الدولة في تأمين واستدامة الطاقة بمصر

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن مصر قامت بجهود مدروسة في عدة سنوات ماضية لتأمين و استدامة الطاقة في مصر من خلال الدراسات التي سمحت لها بوضع تخطيط جيد.

وأضافت وفاء خلال مداخلة لفضائية "اكسترانيوز"، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قائمة على تأمين إمدادات الطاقة، وتنوع الطلب وإدارته، وأيضًا ضمان الاستدامة، وأثبتت للعالم كله ضمان الموثوقية والاعتمادية على السوق المصرية في هذا الحلم، برغم ما يحدث في العالم علي خلفية الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تأمينت استدامة الطاقة.

خبيرة أسواق الطاقة: مصر أصبحت مركز إقيليمي ودولي للطاقة بسبب الشبكات الفريدة

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة، أن مصر أصبحت مركز إقيليمي ودولي للطاقة بسبب الشبكات الفريدة، والبنية القوية، و وتابعت هذا دليل على النهج الاستراتيجي التكتيكي المتميز الذي وضعته مصر في ملف هذه الصناعة، لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.