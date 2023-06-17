الأنبا باخوم يترأس ترقية 26 قمصًا جديدًا بإيبارشية سوهاج

شهدت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة اليوم رسامة ٢٦ من كهنتها في رتبة القمصية، منهم ١٤ من كهنة كنائس قرى الإيبارشية، و٥ من كنائس مدينتي المنشاة والمراغة، و٧ من كنائس مدينة سوهاج.

وصلى الأنبا باخوم مطران الإيبارشية القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج، وشاركه الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وعدد كبير من مجمع كهنة الإيبارشية وإيبارشية إخميم، وخورس الشمامسة، بينما امتلأت جنبات الكنيسة بشعب الإيبارشية.

والآباء القمامصة الجدد هم:

١- القمص مينا القمص إرميا، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بجزيرة شندويل.

٢- القمص قلته وصفي، كاهن كنيسة القديس الأنبا قلته بشندويل البلد.

٣- القمص أبانوب أديب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبهاليل.

٤- القمص يوحنا القمص يوحنا كاهن كنيسة القديس الأنبا برسوم العريان بالمراغة.

٥- القمص جرجس القمص منسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالجزازرة.

٦- القمص رويس وديد كاهن كنيسة القديس الأنبا برسوم العريان بالمراغة.

٧- القمص بولس متياس كاهن كنيسة الشهيد مار مينا ببندار الكرمانية (التلول).

٨- القمص سمعان سعد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكوم بدار.

٩- القمص بطرس القمص يوأنس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالشيخ علام.

١٠- القمص يوحنا صادق كاهن كنيسة السيدة العذراء بسوهاج.

١١- القمص مرقس فايق كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج.

١٢- القمص بولا نصحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج.

١٣- القمص بيشوي تقاوي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج.

١٤- القمص أرسانيوس موريس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج.

١٥- القمص شنودة عجيب كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج.

١٦- القمص كيرلس فهيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بنجع جبرة.

١٧- القمص أنجيلوس القمص بطرس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالمنشاة.

١٨- القمص بولس زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمنشاة.

١٩- القمص زكريا زكي كاهن كنيسة الشهيدين كبريانوس ويوستينا بالمراغة.

٢٠- القمص أنجيلوس مراد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج.

٢١- القمص أنطونيوس أنيس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعرابة أبو عِزِيز.

٢٢- القمص مكسيموس عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالغريزات.

٢٣- القمص باخوميوس عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالرويهب.

٢٤- القمص أنطونيوس فوزي كاهن كنيسة الشهيد فيلوثاؤس بإدفا.

٢٥- القمص كيرلس بباوي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالشورانية.

٢٦- القمص إسحق ثابت كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالبخايتة.