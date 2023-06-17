السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حياة كريمة" تتكفل بسداد إيجارات أكثر من ألف أسرة متعثرة بالإسكندرية

حياه كريمة
حياه كريمة

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب زيارته محافظة الإسكندرية.

وأوضحت مؤسسة "حياة كريمة"، في بيان رسمي، أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لها، سعيا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتها المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

تأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وفي إطار رؤية المؤسسة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وفي ظل جهود الدولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

مؤسسة حياة كريمة تتكفل بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة متعثرة بالإسكندرية القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر ألف أسرة متعثرة بالإسكندرية مؤسسة حياة كريمة عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة

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