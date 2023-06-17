السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل صديقه فى عابدين

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى بسبب خلافات بينهما لجلسة 17 سبتمبر. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل وعبدالله سلام.

وكشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية في واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

باتخاذ الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقي الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان في شقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل صاروخ كهربائي خلافات بينهما المستشار محمود رشدان

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: التعاون المصرى الروسى يشهد أزهى عصوره فى عهد السيسى

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

نائب رئيس مجلس السيادة: الجيش السودانى سينتصر فى النهاية

وزير الزراعة: إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا مصرية

السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية بالجيزة

حبس طبيب قتل زميله فى عيادة بالساحل 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟