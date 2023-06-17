رئيس "تنمية الصعيد": محطات شتلات القصب تسهم فى رفع معيشة المزارعين

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن تكلفة إنشاء أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم أمبو بأسوان 300 مليون جنيه تقريبًا، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأوضح اللواء شريف صالح، أن هيئة تنمية الصعيد تتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب، من أجل تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين، وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.

جاءت هذه التصريحات على هامش تفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب فى كوم أمبو.

وتأتي إقامة المحطة المخصصة لإنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بمحصول قصب السكر، والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث، من أجل زيادة الإنتاجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، مما يحقق مردودًا اقتصاديًا إيجابيًا للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتعد محطة إنتاج شتلات قصب السكر بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

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