تحرير 13 محضرًا فى حملات تموينية بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا حملاتها الرقابية للتفتيش على الأسواق، ومتابعة منافذ بيع الأغذية والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على السلع المتداولة، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية رقابية وتفتيشية قامت بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية بنطاق مجلس قروي طنبدي بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وتكثيفها خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري، تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة، لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، حرصًا على صحة المواطنين وعدم استغلالهم وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكل أحياء المدينة والقرى التابعة، ومشددًا على استمرار هذه الحملات لفرض الانضباط التمويني على الأسواق واستقرارها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بصفة دائمة لإعادة الانضباط للأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار من قبل بعض التجار الجشعين.