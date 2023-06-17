المشدد 10 سنوات لجزار لحيازته مواد مخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ك. م" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة، برقم 4 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار أكرم محمدين الفضالي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن قيام المتهم "ك. م" جزار، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة، ونفاذًا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بلاستيكية تحوي 70 لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين، وكذلك لفافة لمخدر الميثامفيتامين.

وباستكمال تفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن المواد المخدرة لمخدر الهيروين المضبوطة بحوزة المتهم وزنت 71.43 جرام وأن اللفافة المضبوطة لمخدر الميثامفيتامين، وزنت 8.53 جرام، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.