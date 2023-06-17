كاتب صحفى: مبادرة "حياة كريمة" أهم مكتسبات الدولة بعد ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن مبادرة "حياة كريمة"هي أحد أهم مكتسبات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وهي المبادرة الأهم على الصعيدين المحلي والإقليمي في الوقت الحالي، كما أنها تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رائف، خلال حوارٍ له مُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة أصبحت رمزا للتنمية المجتمعات، وأيضًا استغلال الموارد الداخلية وتضافر الجهود وأيضًا تكاتف منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإيجاد حياة أفضل للمواطن.

وتابع الكاتب الصحفي، أن المبادرة هي المشروع الأشمل والأهم في الفترة الحالية، لأنه يسهم في تغيير حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري، كما أنها نموذج تنموي يحقق التنمية المستدامة التي نصت عليها منظمة الأمم المتحدة وهي القضاء على الفقر والأمراض وتوفير الرعاية الصحية والتعليم.