جمال الكشكى: قانون حرية تداول المعلومات يضبط محاولات التربص بمصر

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون حرية تداول الحريات مهم جدًا، ودستور 2014 نص عليه وتحديدًا المادة 68، وبات من المهم إصدار هذا القانون.

وأضاف الكشكي، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، على هامش مشاركته في إحدى جلسات الحوار الوطني، أن هذا القانون يساعد في التقدم إلى الأمام ويمنع الشائعات ويضع ضوابط لمحاولات التربص التي تحيط بالدولة المصرية ويكشف الحقائق.

كما أكد أن هذا القانون لا يتعلق فقط بالصحافة والإعلام، ولكن بكل المهن الموجودة، وبالتالي فإن هناك نصًا دستوريًا آن الأوان كي يطبق، وفي الجلسة الخاصة بهذا القانون في الحوار الوطني استمعنا لكل المناقشات من مختلف الأطياف السياسية والخبراء والمتخصصين، كذلك عدد نواب مجلس النواب والشيوخ، وخلال 26 جلسة مضت، فإن مجمل نتائج وتحليل وقراءة جلسات الحوار الوطني تؤكد نجاح نموذج صدقية النموذج المصري في تحقيق الإصلاح السياسي.

وشدد على أن الحوار الوطني بمثابة مساحات مشتركة بين كل التيارات الوطنية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دعا كل التيارات الوطنية للمشاركة في الحوار، لتكون المشاركة مفتوحة للجميع عدا جماعة الإخوان الإرهابية، ويستهدف الحوار خلق مساحات مشتركة بين التيارات والقوى السياسية المختلفة نحو الدخول إلى الجمهورية الجديدة والمشاركة في صناعة القرارات وترتيب العمل الوطني.