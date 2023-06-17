السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادرة 17 توك توك و5 تروسيكلات في حملات بدمياط الجديدة

تكاتك
تكاتك

كلف المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم، بشن حملات وكمائن متحركة للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة، وكذلك رصد كافة المخالفات في المباني والخروج عن القانون.

وجه المهندس محمد خلف الله بشن حملات متنوعة في أحياء المدينة تحت إشراف عبد الحميد السنباطي نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز، والمهندس عاصم اللبان مدير عام التنمية وإدارتي التنمية والأمن.

وأوضح رئيس جهاز دمياط أن الحملة أسفرت عن مصادرة 17 توك توك و5 تروسيكلات، بالإضافة إلى مصادرة سيارة واحدة لبيع المشروبات وعدد من الإشغالات المتنوعة مثل الإعلانات والموازين والاستنادات وغيرها. وتم إيداع المضبوطات في مخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
 

واكد المهندس محمد خلف  الله على استمرار أعمال الحملات بشكل دورى للتصدي بكل حزم للقضاء على  تلك الظاهرة ومنع سيرها داخل المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي  بالمدينة .

 كما أشار محمد خلف الله ورصد كافة أشكال التعديات والاشغالات والتعامل الفورى وأتخاذ كافة الاجراءات القانونية واسترداد حق الدولة.

وبالمرور الدورى لرئيس الحى الاول تم رصد حالة تعدى بالشروع فى عمل شدة خشبية وصب اعمدة لدور مخالف بالقطعة رقم 29/45 بالحى الاول وقامت على الفور إدرتى التنمية والامن باتخاذ الاجراءات القانونية والتحفظ على المعدات وايداعها مخازن الجهاز وذلك لمخالفة الترخيص الصادر .

 

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