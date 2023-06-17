السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجازي يتفقد امتحانات الثانوية للمكفوفين واستراحات المعلمين في الإسماعيلية

الجولة
الجولة

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربن عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.

كما تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة السلام الرسمية لغات، حيث اطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث المناسب، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما تفقد الوزير أيضا حجرة الأنشطة والمكتبة بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

الجولة
الجولة
استراحات المعلمين التربية والتعليم والتعليم الفني القيادات التنفيذية امتحان مادة اللغة العربية بمدرسة النور للمكفوفين توفير كافة سبل الراحة

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