السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الجودو يبحث عن المواهب من خلال المشاركين في بطولات الجمهورية

جودو
جودو

تشهد بطولات الموسم المحلي للجودو عدد كبير من  المشاركين في جميع المراحل العمرية، وذلك من أجل تدشين واقع أفضل لرياضة الجودو التى تشهد تراجع رهيب في النتائج تحت قيادة المجلس الحالي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إقامة بطولتي جمهورية تحت 10 و12 عاما للبنين والبنات، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وهو الجيل الذي يستهدفه الاتحاد من أجل نشر اللعبة في كل المحافظات.

ووصل حجم المشاركة في البطولتين إلى أرقام قياسية لم يسبق تحقيقها من قبل، حيث شارك أكثر من 3500 لاعب ولاعبة في المنافسات من كل محافظات الجمهورية.

وكشف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن المشاركة في البطولتين وصلت لأرقام تاريخية، مؤكدين أن الاتحاد المصري وضع خطة من أجل النهوض برياضة الجودو مجددا، وكانت أهم محاور تلك الخطة هي نشر اللعبة في جميع المحافظات ورفع حجم المشاركة في البطولات المحلية وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الماضية.

ووصل المشاركين لمستويات قياسية، والمستفيد من الأمر هو الجودو المصري والمنتخبات الوطنية.

ويخطط المجلس الى  نشر الرياضة بشكل عام ورفع أعداد المشاركين في المراحل العمرية الصغيرة.

وستشهد  الفترة الحالية قفزات في حجم اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولات المحلية، ويعمل الاتحاد على استغلال الأعمار السنية الصغيرة لرفع مستوى ونتائج المنتخبات الوطنية وخلق جيل جديد يرفع العلم المصري لسنوات مقبلة.

ويهدف مجلس إدارة الاتحاد  الى "ارتفاع حجم المشاركة في البطولات المحلية  والاستمرارية في ضخ العناصر المميزة بصفوف المنتخبات الوطنية  لاعادة إكتشاف أجيال متعاقبة و ثبات في المستوى والنتائج كما كان يحدث في عهد الراحل اللواء سامح مباشر الذي ساهم بخبراته في تحقيق نتائج عظيمة للجودو المصري.

وشهدت بدايات مجلس إدارة الاتحاد الحالي برئاسة مرزوق محمد العديد من الازمات التى تسببت في عركلة اللعبة وتراجع نتائجها.

عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية المحافظات الجودو المصري مرزوق

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