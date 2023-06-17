السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التنسيقية: دعوة الرئيس السيسى لعقد الحوار الوطنى ستذكر فى التاريخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد سعيد فهيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد الأطباء المشاركين في الحوار الوطني، إن التنسيقية تقدر دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة على أرض الواقع.

وأضاف فهيم، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل من حضر الجلسات شعر بالمساحات المشتركة بين الجميع، وستذكر هذه الدعوة في التاريخ لدعم كل الأطياف والخبرات في مكان واحد.

 

عضو التنسيقية: الحوار الوطني طريق نحو الجمهورية الجديدة

كما أشار إلى أن الحوار الوطني طريق نحو الجمهورية الجديدة؛ لأن الجمهورية الجديدة معنية ببناء الإنسان، وبالتالي فإن الحوار الوطني الذي يجمع بين الأطياف المختلفة التي تتحاور مع بعضها في مساحات مشتركة هو أكبر نموذج على دعم الإنسان المصري.

وشدد على أن الدولة المصرية تمر بمرحلة جديدة في دعم المنظومة الصحية ودعم القيادة السياسية، وهو ما تتطلبه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ولكن هناك مشكلة متعلقة بتعدد وتداخل الأنظمة الصحية، وهو ما يتسبب في إعاقة تقييم النظام الصحي في أحيان كثيرة.

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