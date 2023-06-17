حبس 3 متهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي بمنطقة القطامية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، وذلك حال شروعهم في سرقة غطاء بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة القطامية، وتم بإرشادهم ضبط عدد 5 أغطية بلاعات صرف صحى أخرى - سيارة ملك أحدهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتشكيل عصابة تخصصت في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.