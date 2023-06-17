السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقطامية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي بمنطقة القطامية، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، وذلك حال شروعهم في سرقة غطاء بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة القطامية، وتم بإرشادهم ضبط عدد 5 أغطية بلاعات صرف صحى أخرى - سيارة ملك أحدهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتشكيل عصابة تخصصت في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وأن السيارة المضبوطة لحمل المسروقات وسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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