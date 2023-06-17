كولر يعود للقاهرة اليوم ويجتمع مع الجهاز المعاون لبحث الاستعداد لمواجهة حرس الحدود

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون غداً الأحد ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في مباراته المؤجلة من الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري .

ويستأنف الفريق الأول تدريباته مساء غداً الأحد على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة حرس الحدود يوم ٢٢ يونيو الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

من المقرر أن يعود السويسري مارسيل كولر والجهاز المعاون له مساء اليوم إلي القاهرة قادما من مسقط رأسه بعد الإجازة القصيرة التي قضاها عقب سفره مباشرة من المغرب بعد الحصول علي اللقب الإفريقي.

ومنح كولر المدير الفني بالنادي الأهلي لاعبي الفريق الأول راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا علي حساب الوداد المغربي بمجموع المباراتين .

ويواجه المارد الأحمر فريق الدفاع الجوي في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب الدفاع الجوي في مباراة ودية تُقام بمناسبة الاحتفالات بعيد الدفاع الجوي وسيتم إذاعتها علي قناة النادي .

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مباراة الدفاع الجوي بقوام لاعبي الشباب مواليد 2001 و2002 و2003 في ظل حصول لاعبي المارد الأحمر على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الدفاع الجوي بعدد من لاعبي فرق الشباب بالنادي بالإضافة لبعض العناصر التي لا تشارك بصفة مستمرة مع الفريق الأول في الموسم الجاري.