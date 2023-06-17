السبت 17 يونيو 2023
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عالم

الصوافي لـ"الدستور": اقتراح شراكة بين الإمارات ومصر وروسيا دليل على مكانة القاهرة

الكاتب والباحث السياسي
الكاتب والباحث السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي

أكد الكاتب والباحث السياسي الإماراتي، محمد خلفان الصوافي، أن مقترح الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعاون الثلاثي بين "مصر والإمارات وروسيا" لإنشاء منطقة صناعية في أبو ظبي، دليلًا على طبيعة العلاقة بين القيادات السياسية الثلاثة، وكذلك أفضل تعبيرًا عن "مكانة مصر لدى دولة الإمارات والشيخ بن زايد، الداعم الدولي العربي الأول لكل ما يهم مصر حكومة وشعبًا".

واقترح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، تشكيل تعاون ثلاثي بين "مصر والإمارات وروسيا" لإنشاء منطقة صناعية روسية في أبو ظبي، فيما رحب بوتين بالفكرة ووصف إياها بـ"الجيدة"، ووعد ببحث الأمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الصوافي في تصريح خاص لـ"الدستور": "إن منطلقات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في السياسة الخارجية لدولة الإمارات تقوم على أساس الشراكات مع الجميع؛ لذلك نجد تنويع دولة الإمارات علاقاتها التعاونية هذا بشكل عام".

وأضاف: "لذلك ليس مستغرب طرح فكرة الشراكة الثلاثية بين روسيا ومصر والإمارات".

وفسر المحلل السياسي الإماراتي، اقتراح رئيس بلاده بإقامة شراكة ثلاثية، بأنه "دليل على طبيعة العلاقة بين القيادات السياسية الثلاثة. 

وكذلك أفضل تعبيرًا عن مكانة مصر لدى دولة الإمارات ولدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"، مشددًا: "فهو الداعم الدولي العربي الأول لكل ما يهم مصر. الدولة والشعب".

أما ما يخص روسيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، أكد أنها متطورة وتنمو بشكل مستمر، وبالتالي ما يفكر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إقامة مصنع أسلحة في الإمارات "أمر مفهوم" وفق تلك العلاقة التي قويت منذ أيام ما كان يسمى بالربيع العربي ومع الإمارات تحديدًا؛ نتيجة للبيئة الصناعية المتطورة ولموقع الإمارات في مجال صناعة الأسلحة وكذلك باعتبارها تستضيف واحدة من أهم المعارض العسكرية في العالم (أيدكس).

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بن زايد يقترح على بوتين تعاون "مصر والإمارات وروسيا" لإنشاء منطقة صناعية (فيديو)

مصر روسيا الإمارات الاماراتي محمد بن زايد ابوظبى بوتين السيسي

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