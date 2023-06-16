الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بن زايد يقترح على بوتين تعاون "القاهرة وأبوظبى وموسكو" لإنشاء منطقة صناعية بالإمارات (فيديو)

بوتين وبن زايد
بوتين وبن زايد

اقترح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعاونًا ثلاثيًا بين "مصر والإمارات وروسيا" لإنشاء منطقة صناعية روسية في أبوظبي.

ورحب بوتين بالفكرة ووصف إياها بـ"الجيدة"، ووعد ببحث الأمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء حديث الزعيمين خلال زيارتهما للجناح الإماراتي في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يعتبر منصة لتبادل الآراء والخبرات بين السياسيين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وقال الرئيس الروسي لنظيره الإماراتي: "فيما يخص مصر هناك مشروع واعد يتعلق بإقامة منطقة صناعية. ولدينا فكرة أن ننفذ مثل هذا المشروع في دولة الإمارات وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".

ليرد الرئيس الإماراتي مقترحًا: "يمكن سيادة الرئيس أن يكون ذلك بتعاون ثلاثي (إماراتي - روسي- مصري) مشترك. فلدينا استثمارات إماراتية كبيرة في مصر".

ورد بوتين: "ممكن أن نناقش الموضوع مع الرئيس السيسي. إنها فكرة جيدة".

وكان الزعيمان بحثا في وقت سابق من اليوم في سانت بطرسبرج، علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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بوتين وبن زايد يبحثان قضايا دولية وإقليمية فى سانت بطرسبرج

وانطلق منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الأربعاء، في مركز "إكسبوفوروم" للمؤتمرات والمعارض في ثاني أكبر مدينة في روسيا، سان بطرسبرج، بمشاركة الآلاف من رجال الأعمال، ومسئولين رفيعي المستوى من دول عدة.

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