السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل لأعضاء النيابة الإدارية الجُدد: الهيئة تحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها في مكافحة الفساد

وزير العدل وأعضاء
وزير العدل وأعضاء النيابة الإدارية الجُدد

أدى أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد من دفعتي 2017، 2018 اليوم اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار عدلي جاد رئيس هيئه النيابة الإدارية وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة.

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية وهنأ اعضاءها الجُدد على صدور قراري فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم، مُشيراً إلى اضطلاع الهيئة بتحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها الجوهريّ في مُكافحة الفساد وحماية المال العام والإصلاح الإداري

وحث  الأعضاء الجُدد على الإتقان في العمل والتمسك بتقاليد ومبادئ الهيئة، مؤكداً على دعم وزارة العدل ومُساندتها لهيئتهم الموقرة، ومُساهمتها في تطوير العمل القضائي وتدريبهم في سبيل إعداد أجيال قضائية جديدة، للمساهمة في رفعة شأن وطننا تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئه النيابة الإدارية بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتحلي بالتقاليد القضائية العريقة في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.

 وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقيادات الوزارة والهيئة.

هيئة النيابة الإدارية المستشار عمر مروان وزير العدل

الأكثر قراءة

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

وزير الزراعة يتفقد أول محطة لإنتاج شتلات القصب فى أسوان (صور)

"أسوشيتد برس": مهاجمو مدرسة مبوندوى الأوغندية خطفوا طلابًا وهربوا نحو الكونغو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟