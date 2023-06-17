السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى حدائق القبة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة حدائق القبة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تعود الواقعة في إطار كشف حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا ادعاء صاحب الحساب المشار إليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام -  فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

التحريات الأمنية التواصل الاجتماعي الحسابات الشخصية الحشيش الطلقات القانونية

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