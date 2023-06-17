السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وكشفت قوات الأمن امتناع المتهم عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة قسم شرطة ثان المنصورة

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