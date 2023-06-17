السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تهدى طفلة من ذوى الهمم كرسيًا متحركًا بالشرقية

الداخلية تهدي طفلة
الداخلية تهدي طفلة من ذوي الهمم كرسي متحرك بالشرقية

استجابت وزارة الداخلية لالتماس طفلة من ذوى الهمم، مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، لتوفير كرسى متحرك لها، نظرًا لظروفها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كل شرائح المجتمع.

وتوجهت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، لمنزل الطفلة المذكور، وتم إهداؤها الكرسى المتحرك.

ولاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان المواطنين وأهلية الطفلة، الذين تقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في سرعة الاستجابة لالتماسات المواطنين.

وزارة الداخلية طفلة من ذوى الهمم مركز شرطة منيا القمح مديرية أمن الشرقية

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