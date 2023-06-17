سياسي روسي لـ"الدستور": مبادرة إفريقية يمكن أن تكون أساسا للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا

بمشاركة مصر

قال المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف، إن المبادرة الإفريقية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية بمشاركة مصر بناءة للغاية ويمكن أن تؤخذ في عين الاعتبار من أجل الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة والتفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

ووصل وفد الوساطة الإفريقية أمس إلى أوكرانيا قبل أن يزور روسيا أيضا للقاء رئيسي البلدين، ويضم الوفد الإفريقي قادة السنغال وجنوب إفريقيا زامبيا وجزر القمر بجانب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لطرح مبادرة سلام بين موسكو وكييف.

وأوضح أندريه أونتيكوف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تصريحات صدرت عن مسؤولين في أوكرانيا أكدت رفضهم للمبادرة الإفريقية كما رفضوا كل المبادرات الأخرى، إذ لا تزال أوكرانيا تطلب سحب القوات الروسية من المناطق التي انضمت إلى روسيا نتيجة الاستفتاء بما في ذلك جزيرة القرم قبل أي مفاوضات.

مستقبل تنفيذ المبادرة الإفريقية

وأكد المحلل الروسي أن المبادرة الإفريقية بناءة لكن من الصعب تصور أن هذه المبادرة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، علاوة على أنها تركز على وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار، في الوقت الذي شنت فيه أوكرانيا هجوما مضادا تعول عليه كثيرا، ومع هذه التحركات العسكرية من المبكر أن نتحدث عن إمكانية مناقشة أي مبادرة أو دخولها حيز التنفيذ سواء كانت إفريقية أو غيرها.

وقال أونتيكوف، إن هناك طرف واحد غير مستعد للجلوس على طاولة الحوار وهو أوكرانيا، وكل الأطراف المعنية الأخرى أيضا ستكون مضطرة لترد على ذلك بشكل عسكري، معتقدا أنه لم يحن الوقت للحوار الحقيقي ولكن في المستقبل نعلم أن كل الأزمات سوف تنتهي بالجلوس على طاولة الحوار وفي المستقبل المبادرة الإفريقية يمكن تكون أساس للتفاوض مع الجانب الأوكراني والتوصل إلى تفاهمات.

وبشأن تمديد اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، أوضح السياسي الروسي أن روسيا أرسلت أكثر من رسالة بأنها لن تمدد "اتفاق الحبوب" مع أوكرانيا لكن قد تتغير الأمور، مضيفا: "أعتقد أنه من المبكر أن نتحدث عن تمديد أو عدم تمديد هذا الاتفاق، إذ هناك الكثير من العوامل التي قد تؤثر على القرار النهائي بالنسبة لموسكو، لكن حاليا يوجد هناك تجاهل كامل للمطالب الروسية بخصوص هذا الصفقة ولذلك في حال تبقي الأوضاع كما هي لا يمكن أن نستبعد أن هذا الاتفاق سينتهي ولن يكون هناك تمديد".

وأشار السياسي الروسي إلـ"الدستور" إلى أن روسيا وأوكرانيا من أهم المصدرين للمواد الزراعية مثل القمح والزيت والأسمدة وحاليا توجد عدة مشاكل بخصوص إرسال هذه المواد إلى الدول الأفريقية والتوصل إلى تفاهمات صفقة.

واختتم أندريه أونتيكوف إن روسيا تحاول أن تجد بعض الطرق لتجاوز العقوبات المفروضة لاستمرار إرسال المواد الزراعية إلى إفريقيا ولكن بالنتيجة المواد ترتفع أسعار الغذاء بشدة.