توزيع 1300 كيلو لحوم مجانًا على 750 أسرة أولى بالرعاية في كفرالشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ مكتب مشروعات الأورمان في توزيع 1300 كيلو لحوم على 750أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى الجرايدة وكفرالجريدة وعزبة فريد على وبيلا مركز بيلا، وقريتي قراجة والشمارقة مركز كفرالشيخ، وقرية العفيفي بسيدي سالم، وقريتي أبو راية وكفر أبو راية مركز الرياض.

وأكد السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تحت قيادة السيد مسلم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأشار إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.