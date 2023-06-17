السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 1300 كيلو لحوم مجانًا على 750 أسرة أولى بالرعاية في كفرالشيخ

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ مكتب مشروعات الأورمان في توزيع 1300 كيلو لحوم على 750أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى الجرايدة وكفرالجريدة وعزبة فريد على وبيلا مركز بيلا، وقريتي قراجة والشمارقة مركز كفرالشيخ، وقرية العفيفي بسيدي سالم، وقريتي أبو راية وكفر أبو راية مركز الرياض.

وأكد السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، فقد أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ تحت قيادة السيد مسلم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأشار إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفرالشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

لحوم بيلا التضامن الأورمان كفر الشيخ

الأكثر قراءة

12 مرشحًا في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

وصول قاتلة طفلها بالشرقية لمحكمة جنايات الزقازيق لبدء محاكمتها

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية غدا

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك

اليوم.. طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون التربية الوطنية

خبير عالمي في إصابات الملاعب يحاضر بـ"علاج طبيعي القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟