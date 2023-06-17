ضبط 49 قطعة سلاح وتنفيذ 684 حكما قضائيا في حملات أمنية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في حملات أمنية بمحافظة أسيوط.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز شرطة الفتح – قسم شرطة أسيوط الجديدة) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (49) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (13 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة – 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 40 متهم " لعدد 19 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية")، و تنفيذ عدد (684) حكما قضائيا متنوعا.