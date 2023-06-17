ماسكات للوجه من عسل النحل لتحسين روتين جمالك

يعتبر عسل النحل من المكونات الطبيعية التي تقدم العديد من الفوائد للجسم وللبشرة، وقد تم استخدامه لعدة قرون كعلاج للحروق وقفل الجروح وفي عمليات التجميل، بسبب خصائصه المرطبة والمهدئة والمضادة للبكتيريا.

يؤكد خبراء العناية بالبشرة والجمال أنه عند استخدامه ووضعه كدهان موضعيًا ، يمكن أن يساعد العسل على تغذية وترطيب البشرة ، مما يجعلها ناعمة ونضرة حيث يعمل كمرطب ، ويجذب الرطوبة ويحافظ عليها ، مما قد يفيد البشرة الجافة ويعطيها نضارة.

ويحتوي العسل أيضًا على خصائص طبيعية مضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة ، مما يكسبها مظهر أكثر شبابًا.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا في مكافحة حب الشباب وعيوب الجلد الأخرى عن طريق تقليل الالتهاب ومنع نمو البكتيريا.

يمكن استخدامه كبديل للسكر كقناع طبيعي للوجه أو منظف أو علاج موضعي لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة، وسواء تم استخدامه بمفرده أو مع مكونات أخرى ، يعتبر العسل علاجًا فعالاً ومتعدد الاستخدامات للعناية بالبشرة يمكن أن يعزز الصحة العامة ومظهر البشرة.

وفي تقرير لموقع Hindustan times مع خبير التجميل العالمي اندرو تيكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FSAS Health & Beauty يقول: "العسل هو مورد طبيعي ثمين له مزايا مذهلة للبشرة، ثرائه الذهبي اللذيذ قد يصنع المعجزات للنظام التجميلي وهناك استراتيجيات يمكن بها الاستفادة من فوائد العسل وتحسين روتين جمال المرأة به وهما كالتالي:

إزالة خلايا الجلد الميتة:

يمكن أن يساعد العسل في إزالة خلايا الجلد الميتة وإظهار بشرة متوهجة من خلال العمل كمقشر لطيف، و للحصول على مقشر من العسل يجعل البشرة ناعمة ومتجددة ، يتم مزجه بملعقة من السكر الناعم أو الشوفان المسحوق.

الاحتفاظ برطوبة الجلد:

يساعد العسل على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على ترطيب البشرة من خلال العمل كمرطب طبيعي، و للحصول على بشرة نضرة يمكن وضع طبقة رقيقة من العسل الخام على الوجه، وتركه لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم شطفه جيدا بالماء الفاتر.

علاج حب الشباب:

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا تجعله علاجًا ناجحًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، يمكن وضع كمية قليلة من العسل الخام مباشرة على البقع أو البثور للاستفادة من آثاره المضادة للالتهابات وتنقية البشرة.

استخدامه كمنظف:

يعمل العسل بشكل جيد كمنظف لطيف ومقشر طبيعي للوجه، بعد وضع عدة قطرات منه في غسول الوجه المعتاد لعمل مقشر لطيف وفعال للوجه.

مقشر الوجه بالعسل:

ينصح بتقشير الوجه أحيانًا لإزالة الجلد الميت وتنظيف المسام، يمكن اخذ ملعقة صغيرة من البن المطحون ونصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقتين كبيرتين من العسل وخلطهم جيدا ثم وضعهم على البشرة وفركهم برفق لمدة من ٣ إلى ٥ دقائق لأن بشرة الوجه تكون أكثر حساسية وسوف تتضرر من التقشير القاسي ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ ويترك حتى يجف.

قناع الوجه بالعسل:

يتم اخذ 1 ملعقة كبيرة من الدقيق الابيض، و1 ملعقة كبيرة من عسل النحل، و 2 ملعقة كبيرة من الحليب الخام، ويتم خلط جميع المكونات جيدا ووضعها على الوجه بمساعدة فرشاة أو أصابع ويترك حتى يجف ثم يغسل الوجهك بالماء الفاتر.