مواعيد مباريات اليوم السبت 17-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب البرتغال ضد البوسنة والهرسك فى تصفيات أمم أوروبا 2024، بالإضافة إلى مباراة منتخب المغرب ضد جنوب أفريقيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

- ليتوانيا X بلغاريا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- لوكسمبرج X ليشتنشتاين: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- إذربيجان X إستونيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- الجبل الأسود X المجر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- النرويج X إسكتلندا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- بلجيكا X النمسا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- أيسلندا X سلوفاكيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 1 HD Serbia

- البرتغال X البوسنة والهرسك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- جزر فاروه X التشيك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- قبرص X جورجيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 2 HD Serbia

- ألبانيا X مولدوفا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Arena Sport 4 HD Serbia

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- جمهورية إفريقيا الوسطى X أنجولا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- زامبيا X كوت ديفوار: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- ليسوتو X جزر القمر: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SuperSport Variety 3

- غينيا الإستوائية X تونس: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

- جنوب إفريقيا X المغرب: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Connect

- بوتسوانا X ليبيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

- بنين X السنغال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم الودية

- باكستان X جيبوتي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- البرازيل X غينيا: في الساعة العاشرة والنصف مساءً