فيتوريا يطالب البدلاء باستغلال فرصة المشاركة في ودية جنوب السودان

حرص البرتغالي روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على الحديث مع لاعبى الفراعنة خلال محاضرة صباحية بفندق الإقامة، كان الهدف منها التأكيد على ثقةالجهاز الفنى فى جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء.

وأكد فيتوريا للاعبين خلال المحاضرة، أنه مؤمن دائما بأنه لا يوجد لاعب بديل وآخر احتياطي، والجميع لدية سواء وعلى نفس الكفاءة، وإنما متطلبات كل مباراة هي التي تحدد البدلاء والأساسيين وفقا لطريقة أداء الفريق المنافس والهدف من المباراة.

وشدد مدرب الفراعنة على ضرورة استغلال فرص المشاركة لاكتساب خبرات دولية، وإظهار إمكانيات كل لاعب خاصة في المباريات التي تجري أمام منافس متواضع المستوى مثل مواجهة جنوب السودان الودية التي ستجري غدًا على استاد القاهرة.

وطالب فيتوريا لاعبيه بالاستعداد الذهني لمباراة الغد، وتقديم مستوى مميز وأداء رجولي، موضحًا أنه حريص على منح الفرصة للجميع فى مثل هذه المباريات، حتى يكون لدية أكبر عدد من اللاعبين في نفس مستوى الجاهزية، قبل المشاركة فى بطولة أمم إفريقيا 2024، التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة نظيره جنوب السوادن وديًا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين، في الثامنة من مساء غدٍ الأحد.