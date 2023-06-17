السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

9 مصابين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 9 أشخاص إثر تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق وصلة دريم بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور قامت قوات الأمن برفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

حادث تصادم أتوبيس سيارة ربع نقل 9 مواطنين اصابة المستشفى

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