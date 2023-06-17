9 مصابين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

أُصيب 9 أشخاص إثر تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق وصلة دريم بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور قامت قوات الأمن برفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.