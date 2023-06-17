انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، لاختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة يستمر حتى 2027.

ويتنافس في انتخابات الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم كلا من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى، محمد سامى فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

وتجرى الانتخابات بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكان قد قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال تصريحات على هامش البرنامج الانتخابي للقائمة، إن الغرفة التجارية، لها تاريخ عريق وواجبنا هو الحفاظ عليه وعلى مصالح اعضائها بما يتناسب مع واجبنا الوطني والممتد منذ نشأتنا، موضحًا ان الظروف الإقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم يتطلب استقرار لأوضاع الغرفة حتي نستطيع أن نؤدي دورنا ويستمر العطاء لشعب الإسكندرية واعضاء الغرفة، لذلك نحن نضع خطة مستقبلية حتي نستطيع أن نعبر تلك المرحلة والموافقة على رؤية نسير على آثارها.

وأوضح «الوكيل»: نسعي خلال الفترة القادمة بأن يكون للغرفة التجارية رؤية محدده واضحة لدعم منتسببها، وإنشاء صندوق ضد تقلبات السوق لضمان عدم الإفلاس، وخلق آليات للحد من المنافسة الغير العادلة من القطاع الغير الرسمي وذلك بالانخراط معنا، وتيسير الإجراءات الحكومية وعقد لقاءات دورية لحل المشاكل وتنظيم المعارض والأسواق نشر مراكز التميز والتوسع فيها في كل محافظة، فضلًا عن التوسع في الخدمات المقدمة من صندوق مجلس الوزراء، تفعيل دور الشُعب النوعية وتطوير أنشطتها وخدماتها، وإنشاء أكاديمية للتجار وتأهيل الكوادر البشرية للتجار.

واضاف "الوكيل" أن الغرفة تسعى لأن يكون لها دور فعال فى تنفيذ استراتيجية واضحة وسياسات ديناميكية محددة لصالح الغرفة ومنتسبيها فى جميع المجالات، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الأساسية.

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية