السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي لجامعة الإسماعيلية الأهلية

جامعة الإسماعيلية
جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تستضيف جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى جلسة اليوم السبت بقاعة مجلس الجامعة.

وتبدأ زيارة الوزير بالتوجه إلى جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بشرق القناة.

تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 

استغرقت مدة تنفيذ هذا المشروع العملاق 12 شهر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

الجامعة على مساحة 29.01 فدان وتتكون من 10 مباني - مبنى إدارة الجامعة ويتكون من (أرضي+ 2 طابق متكرر) على مسطح 2800م2، مبنى أكاديمي علوم إنسانية، ويتكون من (أرضي + 3طابق متكرر) على مسطح 2200 م2، 2 مبنى أكاديمي علوم هندسية، ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) على مسطح 2200 م2، مبنى المعامل ويتكون من (أرضي+ 3طابق  متكرر) مساحة الأرضي 2200 م2، 3 مبنى أكاديمي علوم طبية ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر)، مساحة الطابق الأرضي 2200م2، و2 مبنى ورش، ويتكون من (أرضي+ 2 طابق متكرر) مساحة الأرضي 600 م2.

كما يُعقد بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعقد فاعليات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بقاعة مجلس جامعة قناة السويس بالمبنى الرئاسي لإدارة الجامعة.

وتختتم فعاليات اليوم بحفل أوركسترا الحلم ترحيباً بالوزير ورؤساء الجامعات.

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