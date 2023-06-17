انطلاق انتخابات الغرفة التجارية في دمياط

تنطلق اليوم السبت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، ومتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا من التجار حاملي السجلات التجارية والمسددين للاشتراك السنوي في الغرفة التجارية، حيث سيتم إجراء الانتخابات في مركز شباب مدينة دمياط المعروفة باسم الساحة الشعبية.

ويتنافس في الانتخابات 15 مرشحا بالنظام الفردي في تحالفات حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد وأيمن يوسف رخا والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملا دون استبعاد أيا من المرشحين.

ويذكر أنه بلغ عدد المرشحين 15 مرشح لاختيار عدد 8 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وهم سلامة مسعد التابعي الجحر، أحمد عبده أحمد أبوشامة، أحمد عنتر محمد العطوي، أشرف محمد محمود الحواوشى، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال، وأيمن يوسف فتحى رخا، حسن الدسوقي حسن البديويهى، سامح أحمد عثمان زناتي، سمير شوقي احمد شطا، محمد عبد اللطيف حسن فايد، محمد محمد سمير رضا زقطة، مسعد السيد التابعي الرداد، وائل على حسن المبشر ،وسام أحمد عبد القادر أبوالعنين.

وشهدت الأيام الماضية حملات دعائية لكل المرشحين إما بتعليق اللافتات والبانرات في كافة أرجاء محافظة دمياط أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو عن طريق عقد لقاءات مع التجار المسددين في كل مراكز المحافظة.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات اليوم السبت، ويتم إجراء فرز الأصوات في نفس اليوم عقب الانتهاء من عملية التصويت وإعلان نتيجة الفرز في مركز شباب مدينة دمياط لاختيار ثمانية هم الأكثر تصويتا في الانتخابات ليفوزوا بعضوية مجلس الإدارة.