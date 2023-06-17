السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رامى عبد الباقى لصالون التنسيقية: هناك عجز كبير فى عدد الأطباء يسبب توزيعهم بالمحافظات

الدكتور رامي عبد
الدكتور رامي عبد الباقي

قال الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، إن هناك عجز كبير في عدد الأطباء في البلاد، مشيراً إلى أنه تم ذكر رقم مرعب في إحدى جلسات الحوار الوطني، حيث يوجد أكثر من 2000 طبيب لم يستلموا تكليفهم نتيجة أسباب عديدة، منها هجرة الأطباء وتدني الرواتب والخوف من العمل في الأماكن النائية والحدودية.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة قضية «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال».

 

وتابع:  وبسبب هذا العجز، توجد مشاكل في توزيع الأطباء في المحافظات، حيث تعاني بعض المستشفيات من نقص في عدد الأطباء وخاصة في الرعاية الصحية، مما يؤثر على العمليات الطبية، وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الأطباء في الأماكن النائية من مشاكل في السكن وتوفر التجهيزات اللازمة، مما يؤثر على حمايتهم وخدمتهم في هذه المناطق.

 

واستطرد الدكتور رامي عبد الباقي: "ومن خلال المناقشات، تبين أن هذه المشاكل ليست مشاكل مادية فقط، بل تشمل أيضاً مشاكل في توزيع الأطباء وتوفر الخدمات الصحية في بعض المناطق"،

 

ولفت إلى أن الأطباء في مصر بين الهجرة والتحديات الصحية، وتحدث عن كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الأطباء في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الجامعية.

 

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب سابقًا، الدكتور رامي عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأخصائي مكافحة العدوى والوبائيات، الدكتور محمد أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة هبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة التخطيط، خالد حنفي، نائب سابق بمجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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