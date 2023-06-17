"إنبى" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى لضم لاعبه.. وموقف الزمالك من البلعوطى

كشف أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، موقف إدارة ناديه من انتقال محمد حمدي لاعب فريق الكرة إلى الأهلي خلال الموسم المقبل.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية " حمدي لاعب مميز ويملك كل المقومات التي تجعله قادر على الاحتراف في الخارج".

وأضاف " الأهلي لم يطلب التعاقد مع محمد حمدي، ولو جاء عرضان أحدهما من فريق مصري والآخر من الخارج، والعرض المصري أكبر سوى أفضل احترافه".

وتابع " أما بخصوص ما تردد بشأن تلقي إنبي عرضًا من الزمالك للتعاقد مع البلعوطي فهذا غير صحيح على الإطلاق، ولا توجد أي عروض أو نية للتفريط في الحارس".

وأتم تصريحاته " أما فيما يخص إيريك تراروري لاعب إنبي المُعار من بيراميدز، فهو سيعود إلى فريقه مرة أخرى ولن نُفعل بند الشراء".