السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عبر مراكزه الثقافية.. فعاليات صندوق التنمية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

عبر مراكزه الثقافية المتعددة في القاهرة والإسكندرية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي الثانية عشرة ظهرًا، تحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، لقاء جديد من لقاءات نادي سينما الطفل للكارتون المصري، وعرض لباقة مختارة من أفلام الكارتون.

كشك.. أمسية بنكهة مصرية

وفي السادسة مساء، يستضيف بيت المعمار المصري بمقره الكائن بميدان القلعة، أمسية تراسية تحت عنوان "كشك.. أمسية بنكهة مصرية"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة خزانة الثقافية، وضمن سلسلة لقاءات "ع النار".

يشارك في اللقاء كلًا من: الباحث في المحميات الطبيعية أسامة الغزالي، مدير محمية جبل علبة السابق، ويتحدث عن  النباتات البرية بمصر، والطعام التراثي المصري.

كما يتطرق "الغزالي" في حديثه عن تنوع الأكلات الشعبية بتنوع جغرافيا وثقافات مصر المختلفة، وكذلك تتنوع نباتاتها البرية التي تنتشر في أنحاء البلاد، وتمتزج بلا انفصال عن تراث الأكلات الشعبية. 

عبر أنواع متعددة للخبز سجلت بمصر، وأكلات شعبية ارتبط الكثير منها بأن مصدره الرئيسي هو نباتات برية من صحاري ووديان مصر وبيئاتها المختلفة، يحاول "الغزالي" خلال اللقاء أن يلقي الضوء على كيف ارتبط التوزيع الجغرافي الثقافي للأغذية الشعبية مع التوزيع الجغرافي البيئي للنباتات البرية بمصر.

كما تشارك في أمسية "كشك.. أمسية بنكهة مصرية"، الباحثة في أنثروبولوجيا وتاريخ الطعام الباحثة ماجي حبيب، وطهي لأكلة "الكشك" الصعيدي خلال اللقاء.

لقاء حول "سيناء ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب 

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يعقد بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، لقاء جديد من لقاءات صالون ذاكرة وطن الثقافي، والذي يعقد هذه الليلة تحت عنوان "سيناء ذاكرة الوطن"، يقدم الصالون ويديره الكاتب الصحفي المؤرخ محمد الشافعي.

عرض "عالم ورق" على مسرح الحرية

وفي السابعة مساء، يستقبل مسرح مركز الحريدة للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، العرض المسرحي "عالم ورق"، وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي.

والعرض من إخراج سمر القصاص، وكان العرض قد شارك ضمن مسابقة نادي مسرح الطفل للعام 2023، ديكور هناء عادل، ألحان محمد يحيي، إضاءة هبة عابد، وتأليف إيمان يوسف.

عبر مراكزه الثقافية فعاليات صندوق التنمية الثقافية بيت المعمار المصري مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

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