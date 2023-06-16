الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تهدى هبة طوجي والرحباني"باقات ورود" فى ختام حفلهما (صور)

حفل هبة طوجي
حفل هبة طوجي

بمذاق يجمع الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية وفى امسية فنية من طراز خاص، اختتمت منذ قليل، هبة طوجي أولى حفلاتها على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك برفقة الموسيقار أسامة الرحبانى، وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة .

ووسط حشد واحتفاء جماهيرى ضخم، اختتمت هبة حفلها بأغنيتها الشهيرة «بلد التناقض» والتي قامت بإعادتها مرة ثانية بناء على طلب الجمهور.

ونظرا لتفاعل الجمهور مع الأغنية، بشكل كبير نهض الموسيقار أسامه الرحباني من مقعده بالعزف على البيانو، وقام بالرقص والتمايل بيديه مما أثار حماسة الجماهير الذي ملأ المسرح.

وقامت إدارة دار الأوبرا في ختام الحفل بإهداء هبة طوجي والموسيقار أسامه الرحباني باقات من الورود ترحيبا بهم.

من جانبها أكدت هبه طوجى سعادتها بالغناء فى مصر، مشيرة إلى فخرها بالوقوف على خشبة مسرح الاوبرا والذى اعتبرته احد احلامها التى تحققت وقدمت الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا وكل من شارك وساهم فى اقامة ونجاح الحفل ، ثم ابرزت قدراتها الصوتية التى تحمل سمات زمن الفن الجميل وتالقت بمجموعة من اعمالها الخاصة وضع الحانها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة كان منها حلم، يمكن حبيتك ، يا حبيبي ، ضلك حدي ، خلاص ، حبيبي خلاص ، قولي حبيبي ، مين اللي بيختار ، بعد سنين ، لا بداية ولا نهاية ، أول ما شوفته ، زمان ، بلد التناقض الى جانب احدث اعمالها بعنوان سلم علي مصر واهدتها لمصر وشعبها بالاضافة الى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وسهر الليالى ولو نبقى سوا باللغة الفرنسية والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وحرصت على مساندة ودعم السيدات بشكل خاص وتغنت معهم أغنيتها الشهيرة «مين اللي بيختار».

أسامة الرحباني الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية هبة طوجي

الأكثر قراءة

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

كان يتناول الغداء.. مصرع سائق سقطت عليه سكينة لودر فى الشيخ زايد

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالفيوم

ضبط عامل سرق هاتف فتاة أثناء استقلاله دراجة نارية بحلوان

فضلها عظيم.. متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023؟

البرلمان الأوروبى: أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس