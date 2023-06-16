الأوبرا تهدى هبة طوجي والرحباني"باقات ورود" فى ختام حفلهما (صور)

بمذاق يجمع الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية وفى امسية فنية من طراز خاص، اختتمت منذ قليل، هبة طوجي أولى حفلاتها على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك برفقة الموسيقار أسامة الرحبانى، وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة .

ووسط حشد واحتفاء جماهيرى ضخم، اختتمت هبة حفلها بأغنيتها الشهيرة «بلد التناقض» والتي قامت بإعادتها مرة ثانية بناء على طلب الجمهور.

ونظرا لتفاعل الجمهور مع الأغنية، بشكل كبير نهض الموسيقار أسامه الرحباني من مقعده بالعزف على البيانو، وقام بالرقص والتمايل بيديه مما أثار حماسة الجماهير الذي ملأ المسرح.

وقامت إدارة دار الأوبرا في ختام الحفل بإهداء هبة طوجي والموسيقار أسامه الرحباني باقات من الورود ترحيبا بهم.

من جانبها أكدت هبه طوجى سعادتها بالغناء فى مصر، مشيرة إلى فخرها بالوقوف على خشبة مسرح الاوبرا والذى اعتبرته احد احلامها التى تحققت وقدمت الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا وكل من شارك وساهم فى اقامة ونجاح الحفل ، ثم ابرزت قدراتها الصوتية التى تحمل سمات زمن الفن الجميل وتالقت بمجموعة من اعمالها الخاصة وضع الحانها الموسيقار اسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو احمد عويضة كان منها حلم، يمكن حبيتك ، يا حبيبي ، ضلك حدي ، خلاص ، حبيبي خلاص ، قولي حبيبي ، مين اللي بيختار ، بعد سنين ، لا بداية ولا نهاية ، أول ما شوفته ، زمان ، بلد التناقض الى جانب احدث اعمالها بعنوان سلم علي مصر واهدتها لمصر وشعبها بالاضافة الى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وسهر الليالى ولو نبقى سوا باللغة الفرنسية والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وحرصت على مساندة ودعم السيدات بشكل خاص وتغنت معهم أغنيتها الشهيرة «مين اللي بيختار».