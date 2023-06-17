السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموسيقار أسامة الرحبانى بالأوبرا: فخور بالحركة الثقافية والفنية بين مصر ولبنان

الموسيقار أسامة الرحباني
الموسيقار أسامة الرحباني

أعرب الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، عن سعادته البالغة بإحياءه حفل برفقة النجمة هبة طوجي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مشيدا بالحركة الثقافية والفنية بين مصر ولبنان، وهذه الحركة تتحدى كل الظروف الصعبة.

اتمنى أن تظل الأوبرا بواجبها و دورها الفني العريق

وأضاف “الرحباني”، خلال كلمته بالأوبرا: “أتمنى لدار الأوبرا أن تظل تقوم بواجبها ودورها الفني العريق، وواجبنا أن نفعل الثقافة بكل الطبقات وما نحجر على حد وخصوصا من خلال برامجكم وبيوتكم وإعلامكم.. نحن مبسوطين كتير بوجودنا  معكم بالأوبرا، ونحاول أن نتفق على لقاء منذ عام  2014 لكن لم نوفق، وأشكر الدكتور خالد داغر  والأوركسترا العظيم الموجودين معنا، والكورال المميز وأشكر كل الشباب التي جاءت معي من بيروت”.

وانهى “الرحباني” كلمته قائلا: “مسرور بوجود هبة طوجي هنا، وأشكر كل من عمل في هذا الألبوم خصوصا المنتج جورج قسيس،  وكل فريق العمل بين فرنسا ومصر”.

وقدم الموسيقار أسامة الرحباني، برفقة هبة خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغنياتها منها "حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لو نبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لي يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لا بداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض"، إلى جانب أحدث أعمالها بعنوان "سلم على مصر"، والتي تهديها لمصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة.

أسامة الرحباني الدكتور خالد داغر الأوبرا المصرية المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الموسيقار أسامة الرحباني هبة طوجي

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